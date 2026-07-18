Suksessen til S26 fortsetter: Samsung øker produksjonen med hele 50 %

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Du har kanskje hørt at Samsungs Galaxy S26-smarttelefon har vært en fenomenal suksess, og faktum er at den bare fortsetter å selge. Det sørkoreanske nettstedet ETNews melder nå at suksessen ikke viser tegn til å avta, noe som får Samsung til å øke produksjonen med hele 50 %.

Bak denne suksessen ligger blant annet vellykkede kampanjer på hjemmemarkedet med attraktive rabatter, men også bekymringer for at Galaxy S27 vil bli betydelig dyrere på grunn av minnemangel. Videre kan man ikke benekte at det er en svært imponerende smarttelefon.