Summer Game Fest bekreftet å komme tilbake 5. juni neste år

For bare noen måneder siden fulgte vi Summer Game Fest med stor interesse, og ventet spent på starten av årets sommerferie. Som vanlig ble det en stor suksess for arrangør og programleder Geoff Keighley, som satte ny publikumsrekord.

Det ble tidlig bekreftet at det ville bli en ny Summer Game Fest neste år, men på det tidspunktet hadde vi ingen ytterligere informasjon - før i dag. Via tråder har det blitt kunngjort at "Summer Game Fest vender tilbake LIVE fredag 5. juni 2026, fra det legendariske Dolby Theatre i Los Angeles!"

Og det er ikke alt. Selv om det fortsatt er åtte måneder igjen, skriver Keighley at vi kan se frem til "et spektakulært utstillingsvindu på tvers av plattformer for hva som er det neste innen videospill." Hvis det samme mønsteret som de siste årene fortsetter, kan vi trolig se frem til et Sony-arrangement like før og årets store Microsoft-arrangement to dager senere. I tillegg vil Nintendo sannsynligvis kjøre en Direct-stream rundt denne tiden, og som vanlig kan vi nok se frem til mye mer.

Spennende, men før det har vi The Game Awards i desember (organisert av Keighley, som også er programleder her), og vi kan trygt anta at noe av det som vises der også vil dukke opp på Summer Game Fest.

Selv om det er langt frem i tid ... hva ville vært din absolutte drømmedeklarasjon på Summer Game Fest 2026?