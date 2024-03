Summer Game Fest blir 7. juni

HQ

Geoff Keighley har offisielt kunngjort dato og klokkeslett for når Summer Game Fest vil sende sin showcase i år. Den store konferansen vil nok en gang bli avholdt i YouTube Theater i Los Angeles , og vil finne sted klokken 23 den 7. juni .

Keighley har opplyst at arrangementet vil ha et live-publikum, og at det selvfølgelig også vil bli strømmet over hele verden på en rekke plattformer de omtrent to timene det vil vare.