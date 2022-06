Summer Game Fest kommer tilbake i juni neste år

HQ

Som en avslutning på årets Summer Game Fest avslørte Geoff Keighley at arrangementet kommer tilbake i juni neste år, og denne gangen blir det ikke bare en digital opplevelse, for det vil også være mulig å delta fysisk "for å bringe spillfellesskapet sammen".

Hva dette innebærer har de ikke utdypet ennå, men med tanke på at E3 også kommer tilbake neste år betyr det forhåpentligvis at showet får skilte med et stort publikum.