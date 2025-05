Summer Game Fest-perioden utvides med Green Games Showcase med fokus på miljøaktivisme

HQ

Vi vet allerede om en håndfull show som skjer som en del av Summer Game Fest -prosedyrene, som utover det viktigste Geoff Keighley-vert-showet, kan vi se frem til Xbox Games Showcase, og også Day of the Devs og Wholesome Direct. Men nå vet vi om en annen også.

Dette er Green Games Showcase, og som navnet antyder, har dette et miljøvennlig fokus. Målet med showet er ikke bare å sette søkelyset på en håndfull spennende og lovende spill fra store og små utviklere, men også å lansere en innsamlingsaksjon som har som mål å gjøre det mulig å plante 50 000 trær innen 30. juni, alt i et forsøk på å plante skog i de truede dyrehabitatene i Timor-Leste.

Green Games Showcase ledes av PlanetPlay og støttes av OneSeed, og administrerende direktør Rhea Lucas, PlanetPlay, sier følgende om å være en del av SGF-prosessen "Dette er mer enn bare et utstillingsvindu, det er et samlingsrop. Spillmiljøet er en av de mest lidenskapelige og kreative kreftene på planeten. Ved å bringe grønne spill til Summer Game Fest-scenen, samtidig som verden markerer Verdens miljødag, beviser vi at spill kan være kraftfullt, og at miljøpåvirkning kan være underholdende, inkluderende og inspirerende."

Showcasen vil finne sted 7. juni kl. 21:00 BST / 22:00 CEST på SGF/The Game Awards YouTube-kanal, etter Wholesome Direct, og når det gjelder hvilke utviklere vi kan forvente å være en del av showet, blir vi fortalt i en pressemelding at følgende alle vil være til stede :