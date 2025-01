Summer Game Fest-showcase finner sted 6. juni

HQ

Med tanke på E3s død og det faktum at Geoff Keighleys Summer Game Fest har blitt stadig mer populær og stor, er det sannsynligvis ingen overraskelse å høre at arrangementet nok en gang vil være tilbake i juni for en showcase som vil bli kringkastet over hele verden og forskjellige personlige aktiviteter i dagene som følger.

Det er bekreftet at Summer Game Fest showcase vil skje den 6. juni kl. 22:00 BST / 23:00 CEST på YouTube Theater i Los Angeles, og at dette vil være et to timer langt show som vil inneholde "spektakulære nye videospill kunngjøringer, overraskelser og avsløringer."

Deretter følger Play Days, der medier og influencere samles i sentrum av Los Angeles for å se mange av spillene som ble vist på selve messen. Dette vil foregå mellom 7. og 9. juni og vil inneholde "mer enn 40 av spillbransjens beste utgivere."

Selv om dette stort sett er det samme som tidligere år, om enn i litt større skala, vil årets SGF inneholde ett nytt element, et "business-to-business thought leader event for å fordype seg i noen av de viktigste endringene, utfordringene og mulighetene som den globale videospillindustrien står overfor." Dette vil bli ledet av Keighley og GamesIndustry.biz' tidligere leder Christopher Dring.

Vi kan også forvente at andre utstillinger vil finne sted rundt denne tidsperioden, selv om den eneste som foreløpig er kunngjort, er en Day of the Devs: SGF Edition, som uten tvil vil være full av indies å se opp for.