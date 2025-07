Summer Games Done Quick samler inn over 2,4 millioner dollar til Leger Uten Grenser

HQ

Organisasjonen Games Done Quick fortsetter å være et av de beste eksemplene på hva gaming kan være på sitt beste. Veldedighetsinitiativet samler en rekke speedrunnere og medlemmer av lokalsamfunnet, og spillerne forsøker å slå alle spillrekorder i løpet av en hektisk periode på noen få dager, samtidig som de samler inn penger til de som trenger det aller mest.

I sommer var den store begivenheten Summer Games Done Quick, og det skjedde i løpet av helgen, og samlet tonnevis av folk og samlet inn millioner av dollar til Doctors Without Borders på samme tid.

Nå som arrangementet er over, har det blitt offentliggjort hvor mye penger som er samlet inn, og ifølge Games Done Quick ble det samlet inn hele 2 436 614 dollar. GDQ uttalte følgende om denne fantastiske innsatsen :

"Takk til alle som gjorde dette maratonet mulig, og til dere alle for deres fantastiske generøsitet og støtte."

Når det gjelder hva som skjer videre for Games Done Quick, vil Flame Fatales være det neste arrangementet som går av stabelen mellom 7. og 14. september, og det vil bli etterfulgt av Games Done Queer fra 31. oktober til 2. november, alt før Awesome Games Done Quick i januar 2026.