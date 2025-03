Sumo Digitals forlagsavdeling Secret Mode er solgt

HQ

Sumo Digital Sumo Digital gjorde nylig en stor endring ved å slutte å lage noen form for spill basert på sin egen originale IP, og forpliktet seg i stedet til å bli et støttestudio for å hjelpe andre med å fullføre sine prosjekter. Denne endringen inkluderte oppsigelser og nå også salg av en av de nylig grunnlagte divisjonene.

Publiseringsavdelingen kjent som Secret Mode har blitt solgt til Emona Capital. Forlaget er kjent for sitt publiseringsarbeid på indies og forskjellige AA-titler, som Still Wakes the Deep og Eternal Threads, og forlaget slår seg sammen med selskapet som for tiden eier Company of Heroes -utvikleren Relic Entertainment og Amber Studios også.

Som en del av denne endringen vil Secret Mode nå fungere som en uavhengig utgiver med fokus på indies. Det vil fortsatt bli styrt av Ed Blincoe og James Schall, og vi blir fortalt at det har "full støtte fra Emona".

Blincoe uttalte følgende om dette trekket: "Secret Mode er dypt lidenskapelig opptatt av kreativiteten og innovasjonen innen indiebransjen, og vi er derfor begeistret over å inngå partnerskap med Emona Capital og å fokusere fullt ut på den uavhengige forlagsscenen. Jeg vil også uttrykke vår takknemlighet til Sumo, ikke bare for å ha trodd på Secret Modes opprinnelige visjon og for å ha overvåket oppstartsårene våre, men også for å ha gitt oss denne muligheten til å bli en helt uavhengig enhet."

Det er uklart hvor mye Secret Mode ble solgt til Emona Capital for.