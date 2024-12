Sumo har nådd toppen etter pandemien, og i 2025 flyttes turneringen til London for første gang på tre tiår

HQ

Sumo er en av de eldste idrettene som fortsatt utøves, med over tusen år på baken, og har vært nesten uforandret siden den ble en profesjonell idrett på 1600-tallet. Selv om denne kampsporten har hatt en del kontroverser i det siste, og den har alvorlige negative effekter på sumobryternes helse, har den også blitt stadig mer populær internasjonalt.

For å dra nytte av den økende interessen for sumo vil London være vertskap for den andre sumoturneringen utenfor Japan noensinne. Det blir i Royal Albert Hall, mellom 15.-19. oktober 2025. Billettene vil bli lagt ut for salg tidlig i 2025. Hallen vil bli forvandlet til et sumotempel, med over 40 av Japans elite maku-uchi rikishi (brytere).

Royal Albert Hall har også tidligere vært vertskap for en sumoturnering i 1991. Det var den eneste gangen en sumoturnering, som vanligvis arrangeres seks ganger i året, fant sted utenfor Japan.

Formannen i Japan Sumo Association, Hakkaku Rijicho, og vinneren av turneringen i London i 1991, forklarte at den internasjonale interessen for sumo har vokst som aldri før siden covid-19-inneslutningen. Først så de på internett, og nå stopper mange turister innom en sumoturnering på sine reiser til Japan, arenaer som vanligvis bare ble sett av eldre japanere.

Mellom 2,5 og 30 prosent av tilskuerne på sumoturneringer er utenlandske, sier han, ifølge EFE. Og det vokste seg enda større takket være den japanske TV-serien Sancturay, som kom inn på topp 10 over ikke-engelskspråklige skjønnlitterære verk. Takket være det var 2023 første gang Japan Sumo Association rapporterte overskudd etter fire år med tap.