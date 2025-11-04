Suno saksøkt for tyveri av musikk

HQ

AI-musikktjenesten SUNO blir saksøkt for tyveri av svært spesifikke kunstverk, inkludert låter som "Barbie Girl" av Aqua, "Final Song" av MØ, "A Beautiful Life" av Christopher, "Sleeping My Day Away" av D-A-D, "Move Your Feet" av Junior Senior og "Sunshine Reggae" av Laid Back.

Dette er, ifølge en pressemelding fra KODA, basert på "konkrete bevis". Selv om et slikt søksmål virker mindre viktig på grunn av organisasjonens størrelse, bør det ses som en konsekvens av et lignende søksmål i fjor, der RIAA, som representerer selskaper som Universal Music Group, Sony Music og Warner Music Group, saksøkte SUNO og UDIO, også for brudd på opphavsretten.

For KODA er det sentrale aspektet at låtskriverne ikke har gitt tillatelse eller fått noen kompensasjon.

"Kunstig intelligens har et stort potensial og kan fungere som et inspirerende og kreativt verktøy. Men i dette tilfellet har et amerikansk teknologiselskap bevisst stjålet Danmarks musikalske arv og bruker den nå til å bygge opp sin egen konkurrerende virksomhet. Dette er ikke innovasjon - det er det største musikktyveriet i historien. Det er ulovlig, og det truer økonomien i dansk musikk og vår felles kultur,"

Gorm Arildsen, administrerende direktør i KODA.

Ifølge KODAs egne rapporter kan AI-basert musikk føre til et inntektstap på 28 % i løpet av de neste fem årene, og dermed frarøve bransjen sårt tiltrengt kontantstrøm.

"Det er helt uakseptabelt at det må et søksmål til for å få Suno og lignende AI-tjenester til å betale for musikken de bruker. Hvis vi ønsker å ha talentfulle artister som skaper ny dansk musikk også i fremtiden, må vi beskytte musikkbransjen vår og ikke overlate det til kyniske teknologiselskaper og deres algoritmer å forme og fortelle historien vår. Det haster med politisk handling for å sikre at AI-musikktjenester utvikler seg på en ansvarlig måte over hele linjen. Vi trenger gode og ansvarlige rammeverk, rettferdig betaling til artister og lovgivning som gjør det krystallklart: Når du bruker musikk til å trene opp kunstig intelligens og tilbyr en AI-tjeneste på markedet, må du betale for det," Nicky Trebbien - Legal and Policy Director