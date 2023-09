Super Bomberman R 2 får en actionfylt lanseringstrailer

HQ

Super Bomberman R var noe av et comeback for Bomberman da det ble utgitt eksklusivt til Switch i 2017, og det fikk både gode kritikker og ble en kommersiell suksess. Senere ble det også utgitt til PC, PlayStation og Xbox - og nå er tiden inne for oppfølgeren.

I Super Bomberman R 2 får vi en større og mer utfyllende historiemodus og en ny flerspillersatsing kalt Castle Mode. Sistnevnte har et forsvarende og et angripende lag (opptil 16 spillere) som kjemper om kister og nøkler, og det inkluderer også en editor der du kan bygge dine egne baner. En annen funksjon er flerspillerkamper online for opptil 64 spillere, noe vi antar kan bli ganske hektisk.

Se lanseringstraileren nedenfor.