Super Bomberman R Online annonsert til konsollene og PC

Battle royale og Bomberman høres jo ut som en himmelsk kombinasjon, og faktum er at dette allerede eksisterer. Vi snakker om Super Bomberman R Online, som tilbyr battle royale for opptil 64 bombeglade spillere, men per i dag er det kun tilgjengelig på Stadia. Men om ikke lenge får flere bli med på moroa.

Konami meddeler nemlig at spillet er på vei til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One. Eksakt når vet vi ikke, men Konami sier at det skjer "snart". Spillet er gratis å spille, og lanseringstraileren fra Stadia-versjonen finner du nedenfor.