Super Bowl-manus "lekker" flere måneder før NFL-sesongens avslutning

Den ordinære NFL-sesongen er fortsatt midtveis, og LIX Super Bowl feires ikke før 9. februar. Men amerikanske fotballfans diskuterer allerede et "lekket" manus, som vil sette Detroit Lions mot Kansas City Chiefs.

De siste dagene har en redigering av resultatet av kampen som om den ble sett i Google, gjort rundene gjennom sosiale medier. Det ser ut til at det først ble delt av @lmJustCJ på Twitter, men senere delt (ukreditert) av Total Pro Sports, og fikk over 2 millioner visninger, som oppdaget av Daily Mail.

Ifølge denne tippingen vil Chiefs opprettholde en perfekt seiersstatistikk på 17-0, og gå videre til å vinne Super Bowl. De er for øyeblikket det beste laget i den amerikanske konferansen (9-0). Lions er for øyeblikket det beste laget i National Conference med kun ett nederlag (8-1).

Det er fortsatt åtte uker igjen å spille, så det er god tid for andre lag til å gjøre comeback, inkludert Minnesota Vikings, som nærmer seg Lions i samme gruppe (7-2).

Reaksjonene på det lekkede manuset varierer, fra dem som mener at dette er "lowkey not impossible", til noen som feirer et så nært resultat, til andre som er mer skeptiske og spesielt harde mot Chiefs.

"Haha null prosent sjanse for at Chiefs scorer 54 mot Lions' forsvar", sier NFL-skribent John Frascella. "Chiefs kan knapt score 23 poeng i en kamp, og enda mindre 54 lol", spøker @showtimehcky. Vi kommer tilbake om noen uker for å se om dette bare var en spøk eller en moderne Nostradamus' verk...