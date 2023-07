Super Crazy Rhythm Castle kunngjort av Konami

Det blir stadig vanligere at vi kan annonsere nye spill fra Konami, som var mer eller mindre fraværende fra videospillindustrien i mange år. Dette inkluderer både nye utgivelser til Metal Gear og Silent Hill, og i dag har enda et spill blitt bekreftet.

Utgiveren har nå avslørt enda et kommende prosjekt, dette heter Super Crazy Rhythm Castle. Det utvikles av Second Impact Games og beskrives som et "kaotisk rytmeeventyr". Det inkluderer co-op for opptil fire personer, og sammendraget lyder slik:

" Super Crazy Rhythm Castle er i bunn og grunn et karakterbasert rytmespill, og blander sjangre for å ta deg med på et unikt eventyr i et bisart slott, med en grusom konge som er fast bestemt på å få deg ut av rytmen!

Vil du erobre slottet alene eller sammen med et band på opptil tre venner?"

Vi er lovet "over 30 baner", og spillet ser ut til å inneholde noen ganske smarte minispill og utfordringer. Se avsløringstraileren nedenfor.

HQ

