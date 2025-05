Superjorden er i fare: Helldivers 2 varsler en storstilt motoffensiv for å beskytte demokratiets vugge

HQ

Metaspillet i Helldivers 2 har vært en av hovedårsakene til den enorme suksessen og kontinuiteten til Arrowhead Studios' flerspillertittel på både PlayStation 5 og PC. Noen ganger var det avhengig av å tilby en liten vri for å smøre utgivelsen av en ny krigsbonus, eller for å livne opp utgivelsen av en ny versjon av Automatons eller Terminids eller, mer nylig, Illuminati. Men nå ser det ut til at handlingen intensiveres, og det er på tide å få spillerantallet opp igjen på en stor måte.

PlayStation har sendt ut et "Galaktisk nødrop" til alle Helldivers i møte med Illuminatis galaktiske invasjon, i en storoffensiv der vi skal bekjempe disse fiendene av demokratiet på vår hjemplanet, Super Earth.

Traileren er en intensjonserklæring, og det ser ut til at mange spillere reagerer positivt på å vende tilbake til Helldivers-rekkene. Vil du gjøre det?