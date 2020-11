Super Lycky's Tale passerer 3 millioner spillere

Du ser på Annonser

Utvikleren Playful har nylig avslørt at både Super Lucky's Tale og New Super Lucky's Tale har blitt spilt av 3 millioner. For et relativt lite indieprosjekt er dette en beundringsverdig milepæl, men det er litt uklart om dette gjelder antall kjøpte eksemplarer eller om det også gjelder de som har testet det via Xbox Game Pass.

Utvikleren avslørte også at New Super Lycky's Tale nå har blitt sluppet fysisk til PS4, Xbox One og Xbox Series.

Super Lucky's Tale ble originalt sluppet som lanseringsspill til Xbox One X og er en bedårende platformer som veksler mellom et 2D og 3D-perspektiv. Har du spilt det selv?