Super Mario 3D All-Stars ble nettopp oppdatert med støtte for Nintendo 64-kontrolleren

Undertegnede gledet seg til å få klørne i den nye trådløse Nintendo 64-kontrolleren til Nintendo Switch blant annet for å spille Super Mario 3D All-Stars-versjonen (den klart beste versjonen av de to tilgjengelige på Switch akkurat nå) av Super Mario 64 med den, men skuffelsen var stor da jeg for et par dager siden fant ut at denne versjonen av spillet ikke støttet N64-kontrolleren fullt ut, ettersom knappeoppsettet ble feil og det var ingen måte å fikse det på.

Men mens jeg nå satt og koste meg med Ocarina of Time dukket det brått opp en notifikasjon om at Super Mario 3D All-Stars var blitt oppdatert, og jeg ble selvsagt nysgjerrig på hva oppdateringen gjorde. Gleden var stor da jeg fant ut at den gjør at Nintendo 64-kontrolleren fungerer akkurat som den skal i spillet, så da blir det enda en gjennomgang av Super Mario 64 på meg i nærmeste fremtid, denne gangen med riktig kontroller.