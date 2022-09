Super Mario Bros. 5 laget i Super Mario Maker 2

Over 20 millioner Super Mario Maker 2-baner har blitt lagd

den 7 september 2020 klokken 10:06 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Like før helgen meddelte Nintendo at Super Mario Maker 2 har nådd en ny milepæl siden lanseringen for 14 måneder siden. Totalt har nå nemlig over 20 millioner baner blitt...