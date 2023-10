Super Mario Bros. Wonder OLED Switch dobler salget i Japan

HQ

En konsoll i begrenset opplag er en mektig ting. Det er en skjønnhet, et samlerobjekt som også kan spille spill like godt som din venns vanlige, kjedelige konsoll.

Det betyr også at hver gang det kommer en ny spesialkonsoll vil den nærmest garantert selge godt. Den nye røde Mario Switch OLED-konsollen er intet unntak, og Bloomberg melder at den har solgt 110 241 enheter i Japan siden lanseringen, noe som tilsvarer en dobling av konsollsalget den foregående uken.

Det ser ut til at de spesielle Switch-OLED-ene til Splatoon 3 og The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hadde en lignende effekt på markedet i Japan. Det ser altså ut til at selv om folk allerede har en Switch kan de likevel la seg friste av et nytt, prangende design.

Kommer du til å kjøpe Mario Switch?