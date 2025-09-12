Super Mario Galaxy 1+2 koster 69,99 euro: Alle priser fra Nintendo Direct-spill

HQ

Nintendo kunngjorde mange nye spill, DLC-er og tjenester for Nintendo Switch 2 og Switch under Nintendo Direct. Fans er begeistret for kommende titler, men hva med prisene? Nintendo har lagt til de nye titlene på nettsidene, og vi får nå vite mer om prisene...



Super Mario Galaxy 1+2: 69,99 kr/58,99 pund (digitalt)



Super Mario Galaxy: 39,99 kr/33,99 pund (digitalt)



Super Mario Galaxy 2: 39,99 kr/33,99 pund (digitalt)



Donkey Kong Bananza DLC: 19,99 kr/16,99



Hades 2: kr 29,99/£ 24,99 (digitalt)



Pokémon Legends Z-A DLC: 29,99 kr/24,99 £ (+ 69,99 kr/58,99 £ digitalt på Switch 2, 59,99 kr/49,99 £ digitalt på Switch 1)



Metroid Prime 4: Beyond: kr 69,99/£ 58,99 (digitalt)



Hyrule Warriors: kr 69,99/£ 58,99 (digitalt)



Mario Tennis Fever: kr 69,99/£ 58,99 (digitalt)



Dragon Quest VII Reimagined: kr 69,99 (digital og fysisk)



En annen overraskende kunngjøring var Virtual Boy-spill. Du trenger et Nintendo Switch Online-abonnement for å spille dem, men hvis du vil spille dem i 3D, trenger du en viewer, som selges separat, kun for Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnenter via My Nintendo Store. Og de kommer til...



Virtual Boy (papp): 19,99 kr/16,99 pund



Virtual Boy: 79,99 kr/67,99 pund



Som en tommelfingerregel koster alle Switch 2-spill som koster €69,99 (digitalt) ti euro mer i fysisk versjon, altså €79,99. Fortsatt er det ingen spill som når opp til 79,99 euro (digitalt) og 89,99 euro (fysisk) fra Mario Kart World.