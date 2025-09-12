Super Mario Wonder oppdateres for Nintendo Switch 2 og legger til et nytt minispill med temapark DLC

HQ

Dagens Nintendo Direct fredag 12. september 2025 gir oss mye soppsmak med kunngjøringen av en hel rekke nye funksjoner fra selskapet for å feire 40-årsjubileet for utgivelsen av Super Mario Bros. Vi får et nytt Mario Tennis, nye versjoner av Super Mario Galaxy, den første teaser-traileren for oppfølgeren til Super Mario Bros. Movie.... og også ekstra innhold til en av rørleggerens siste hits.

Vi snakker om Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition, som kommer til Nintendos nye konsoll våren 2026. Yoshiaki Koizumi har presentert innholdet, som vil legge til nye funksjoner som ennå ikke er kunngjort (de vil bli kunngjort snart), samt et nytt innhold kalt Meet up in Belabel Park.

Denne DLC-en ser ut til å være et nytt torg i Blomsterriket der Mario og vennene hans kan nyte noen morsomme og fredelige øyeblikk borte fra å kjempe mot Bowser og hente Wonder Blossoms. Sammen med opptil tre venner kan dere delta i morsomme minispill i samarbeid, og dere kan koordinere, skyte mot en felles fiende og mye mer.

I tillegg, som en godbit for de minste hjemme, kunngjorde Koizumi at den snakkende blomsten også har blitt omgjort til en interaktiv leke, og at den også vil komme i salg i løpet av våren, via My Nintendo Store.

Er du klar til å nyte Super Mario Wonder i en utvidet versjon for Nintendo Switch 2?