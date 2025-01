Super Mario World-musikken utgis på vinyl i Japan

Warner Music har kunngjort at de vil gi ut lydsporet til Super Mario World på vinyl i Japan 30. april. Musikken, som opprinnelig ble utgitt på CD i landet, inneholdt ikke bare spillets lydspor, men også en rekke lydeffekter og komposisjoner fra seriens tre første titler - noe som ifølge Tower Records også vil bli inkludert på vinylen.

Totalt består utgivelsen av 179 spor fordelt på tre vinylplater. Den første platen er viet jazzarrangementer av Koji Kondos mest kjente sanger, opprinnelig produsert på begynnelsen av 90-tallet av Dragon Quest-komponisten Koichi Sugiyama og den japanske jazzlegenden Sadao Watanabe. Den andre platen inneholder den tidligere nevnte musikken fra Super Mario Bros. 1-3, samt den første delen av Super Mario World -soundtracket, som fortsetter på begge sider av den tredje platen.

Prisen for vinylsoundtracket er satt til 11 000 yen og er allerede tilgjengelig for forhåndsbestilling for de som er interessert.

