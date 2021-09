Super Mario-filmen får stjernespekkede stemmer i 2022

HQ

Da Nintendo annonserte at de hadde gått sammen med Despicable Me-skaperne i Illumination Entertainment for å lage en Super Mario-film begynte det selvsagt å bli diskusjoner om hvem som skal ha stemmene til de elskede figurene. De aller fleste trodde og håpet at Charles Martinet vil ha stemmen til Mario der også, men det blir det sannelig ikke.

Nintendo har plutselig avslørt ni verdenskjente skuespillere som vil være i Mario-filmen, og listen ser slik ut:

Chris Pratt som Mario

Charlie Day som Luigi

Anya Taylor-Joy som Peach

Jack Black som Bowser

Keegan-Michael Key som Toad

Seth Rogen som Donkey Kong

Fred Armisen som Cranky Kong

Kevin Michael Richardson som Kamek

Sebastian Maniscalco som Spike

Charles Martinet vil på sin side ha "overraskende cameo-er" når filmen har planlagt premiere den 21. desember 2022.

Hva synes du om rollebesetningen?