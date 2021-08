Super Meat Boy og Super Meat Boy Forever får kule samlerutgaver

Limited Run Games har annonsert to spesielle samlerutgaver av både Super Meat Boy og Super Meat Boy Forever. Samlerutgaven av Super Meat Boy er kun tilgjengelig til PS Vita, mens Super Meat Boy Forever er tilgjengelig til Switch og PS4. Forhåndsbestillingene for disse begynte på fredag og avsluttes den 29. august for Super Meat Boy Forever, mens originalen ikke har fått satt noen tidsbegrensning.

Samlerutgaven av Super Meat Boy Forever koster $99.99 og inneholder blant annet en stressball, spillets originale soundtrack og en 160-siders artbook. Samlerutgaven av originalen koster $74.99 og er begrenset til kun 1000 eksemplarer. Denne inneholder en plakat, et kjøttfat og en plastikkfigur av Meat Boy.

Se bilder av begge utgavene nedenfor.