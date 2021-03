Super Nintendo World Japan åpnes faktisk i neste uke

Du ser på Annonser

Da Universal og Nintendo bekreftet at åpningen av Super Nintendo World-fornøyelsesparken i Japan måtte utsettes i januar sa de at det var på ubestemt tid, men det betyr sannelig ikke at ventetiden blir veldig lang.

Nå kan de to nemlig avsløre at Super Nintendo World Japan vil åpnes allerede den 18. mars, og med tanke på at det bare er ti dager til er det liten tvil om at vi ikke får flere utsettelser. Åpningen vil selvsagt uansett ikke bli helt som håpet, for pressemeldigen gjør det veldig klart at antall besøkende vil være begrenset, bruk av masker er et krav, folk må belage seg på ekstra venting på grunn av renhold og en del andre ting. Personlig synes jeg uansett det skal bli interessant å høre hva folk synes om parken.