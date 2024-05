Super Nintendo World kommer til Universal Orlando Resort i 2025

HQ

Per nå er det bare to steder i verden hvor du kan besøke en fysisk og ekte Super Nintendo World: Osaka, Japan og Los Angeles, USA. I fremtiden vil et tredje sted bli lagt til denne listen, selv om det til europeernes, søramerikanernes, afrikanernes, australiernes og til og med asiatenes forferdelse vil være i Amerika igjen.

Universal Orlando Resort i Florida vil bli utvidet med en ny Super Nintendo World -sone, som skal utgjøre den nye Universal Epic Universe -parken, i 2025. Den vil omfatte både Super Mario Land og Donkey Kong Country, et oppfølgingsområde som ennå ikke er åpnet i den fremste Mario-parken i Japan.

Den endelige datoen for åpningen i Orlando er ennå ikke offentliggjort, men hvis du har tenkt å besøke den delen av USA neste år, bør du kanskje vente med å bestille billetter til det er offentliggjort, for dette er noe du ikke vil gå glipp av.