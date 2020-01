Super Nintendo World-trailer hyper opp fornøyelsesparken

Det ble etter hvert klart at vi ville få en trailer for den kommende Super Nintendo World-fornøyelsesparken i natt, noe som hørtes litt merkelig ut siden parken er omtrent et halvt år unna ferdigstilling. Nintendo har uansett klart å gi oss litt informasjon i den første traileren.

I traileren under kan du nemlig se en animert og selvsagt overdrevet utgave av Super Nintendo World-parken som åpner i Japan en gang i sommer. Traileren fremhever at det blant annet blir mulig å kjøre ekte Mario Kart, unngå ildkuler og mer for å i klassisk Mario-stil samle mynter via armbåndet som er koblet til en applikasjon må mobilen til de besøkende. Om disse myntene brukes til mer enn å vise at man er bedre enn de andre i gjengen vites ikke enda, men det er vel lov å håpe at det venter en liten gave på vei ut i form av en liten 1UP-sopp eller noe.