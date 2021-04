Super Rare Games avslører fem nye fysiske Switch-lanseringer

Du ser på Annonser

Super Rare Games annonserer via Twitter noe vi vet vil gjøre dagen litt lysere for spillsamlere. De har nemlig annonsert hele fem fysiske utgaver av indie-titler til Switch, som kun har vært tilgjengelig digitalt på plattformen tidligere. Vi har enda ingen lanseringsdato eller omslag for disse spillene, men de slippes i hvert fall i år.

Spillene som får fysiske utgaver til Switch er: Abzû, Inmost, Super Crush KO, Vigil: The Longest Night og Deponia Collection. Av disse er nok Abzû det største trekkplasteret, og dette magiske undervannseventyret har tidligere blitt sluppet fysisk til PlayStation 4 og Xbox One, men aldri til Switch.

Kommer du til å kjøpe en av disse fysiske utgavene?