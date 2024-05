Super Smash Bros.-skaperen Masahiro Sakurai avslører at alle figurer vinner like mye

HQ

Masahiro Sakurais YouTube-kanal er ofte en skattekiste av informasjon om spillutvikling, kampspill og selvfølgelig Super Smash Bros. I den nyestee videoen sin avslører han at data viser at alle figurene i Super Smash Bros. Ultimate har omtrent samme vinnerprosent.

Den høyeste gevinstprosenten i spillet er 51,43 %, mens den laveste er 47,18 %. Så hvis du noen gang klaget over at en karakter var helt søppel, var det kanskje bare deg. Sakurai mener at dette viser at "enhver fighter har en sjanse til å vinne en kamp."

"Faktisk", sa han. "Det ville være vanskelig å få dem mye nærmere." Målet vi kan forestille oss ville være å ha en ren 50/50-gevinstfrekvens for hver karakter, fordi den 4% forskjellen mellom toppen og bunnen kan bety mye. Men å se at spillet egentlig ikke etterlater noen karakter bak er ganske imponerende.