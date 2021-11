HQ

Bandai Namco og Nintendo gjorde det fullstendig klart at Sora ville bli den siste figuren i Super Smash Bros. Ultimate da han ble vist frem i oktober, så dagens kunngjøring kommer ikke som et sjokk.

For Nintendo forteller at oppdateringen kalt 13.0.1 snart er klar for Super Smash Bros. Ultimate, og at denne vil gjøre de siste endringene og justeringene av spillets slåssekjemper. Akkurat hva som blir annerledes får vi ikke vite enda, så det er bare å dele dine teorier og ønsker.