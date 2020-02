Super Smash Bros. Ultimate får ikke flere fightere etter Fighter Pass 2

Selv om mange ble skuffet da det viste seg at den siste figuren i Super Smash Bros. Ultimate sitt første Fighter Pass blir atter en Fire Emblem-figur fikk vi et lite plaster på såret ved at det vil være enda flere figurer i Fighter Pass Vol. 2. Dermed er det fortsatt håp for dere som savner en favoritt. Dette blir dog siste sjanse.

Ryokutya2089 har nemlig fått fingrene i det nyeste Famitsu-magasinet, og der kan Masahiro Sakurai en gang for alle bekrefte at de seks figurene i Fighter Pass Vol. 2 blir spillets aller siste. Dette til tross for at han også sier de ikke har startet arbeidet med et nytt Super Smash enda. Samtidig sier han at disse figurene allerede har blitt bestemt av Nintendo, så atter en gang er det bare å glemme tanken på å bombardere utviklerne med ønsker.

Hvilke figurer håper du blir blant de seks siste?