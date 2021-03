Super Smash Bros. Ultimate får Pyra og Mythra i natt

Du ser på Annonser

Årets første Nintendo Direct-sending startet med å avsløre at Pyra og Mythra fra Xenoblade Chronicles skal komme til Super Smash Bros. Ultimate snart, og viste glimt av hva de to kan gjøre. Uken etter bekreftet de at Masahiro Sakurai ville gjøre et dypdykk klokken 15 i dag, noe han selvsagt gjorde.

I den første videoen under kan du se og høre Sakurai-san vise og forklare hvordan Mythra fokuserer på hurtighet, mens Pyra er mer kraft. Samtidig får vi se en lekker ny arena: Cloud Sea of Alrest. Her gjelder det tydeligvis å kunne tenke raskt, for Azurda vil bevege seg med jevne mellomrom.

Som vanlig venter det også nye sanger. Hele seksten stykker, hvor tre er nykomponerte, denne gangen. Vi får selvsagt også se Final Smashen deres og mer, men siden de kan kjøpes allerede en gang i natt ("i dag" i USA) skal jeg ikke oppholde dere lenger enn nødvendig. Ha det moro!

