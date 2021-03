Super Smash Bros. Ultimate oppdateres snart

Du ser på Annonser

Nintendo meddeler via Twitter at oppdatering 11.0.0 til Super Smash Bros. Ultimate snart slippes. Sørg for å konvertere repriser og liknende som du vil ta vare på, da disse ikke lenger kommer til å være kompatible etter oppdateringen.

For å konverte går du til Vault -> Replays -> Replay Data -> Convert to Video. Vi minner også om at det i morgen kommer en onlinepresentasjon der regissør Masahiro Sakurai skal vise frem den nye karakteren Pyra/Mythra (fra Xenoblade Chronicles 2).