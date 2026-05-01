Supergiant ansetter for tiden for "hva er det neste etter Hades II"

HQ

Nå som Hades II ikke bare har blitt lansert på PC og Switch, men også har kommet til PlayStation og Xbox, retter utvikleren Supergiant oppmerksomheten mot fremtiden. Selv om det er uklart hvordan dette vil se ut, har prosessen med å øke produksjonen ved å hente inn det rette talentet for jobben begynt, som det er blitt nevnt i en ny stillingsannonse.

Som beskrevet på sosiale medier, søker Supergiant for tiden etter en grafikk- og animasjonsingeniør som vil bli med i det San Francisco-baserte teamet og "hjelpe oss med å bygge det neste etter Hades II."

Selve oppføringen gir ingen ytterligere tilbøyelighet til hvordan dette fremtidige spillet kan se ut, men å dømme etter søknaden vil det til slutt debutere på PC og konsoller, ettersom enhver søker må ha "7+ års erfaring og kreditt på 2+ leverte titler, ideelt sett på en eller flere konsoller i tillegg til PC".

Stillingen er også kun tilgjengelig for personer bosatt i USA, så hvis du er interessert i å bli en del av Supergiant-teamet, må du være basert i utviklerens hjemland, i hvert fall for denne rollen.