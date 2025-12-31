Supergiant endret slutten på Hades II på grunn av tilbakemeldinger fra fansen

HQ

Hvis du har spilt helt siden Early Access, er sjansen stor for at Hades II -slutten din involverte Zagreus og noe lureri som så ut til å ta bort mye av Melinoes handlingsrom i hvordan hun skulle håndtere Chronos. Den slutten ble endret ganske raskt, med ny dialog, endrede scener og mer. Dette var imidlertid ikke en del av Supergiants opprinnelige plan for slutten.

"Vår oppdatering etter lanseringen ble opprettet som svar på tilbakemeldinger fra spillerne," sa Supergiants kreative direktør Greg Kasavin til GamesRadar+. "Hades 2, som forgjengeren, ble designet for Early Access-utvikling fra grunnen av, noe som betyr at vi tenkte på det som et spill der det å lytte til og svare på tilbakemeldinger fra spillerne ville være kjernen i utviklingsprosessen."

"Hades 2 er også et spill som utforsker effekten av tid", fortsetter Kasavin. "Ideer rundt ulike utfall og muligheter som kunne ha oppstått, og det å måtte gå videre etter tilbakeslag ... Vi tenkte på slike temaer da vi forbedret detaljer i historien som svar på tilbakemeldinger fra spillerne."

Så hvis du har den første slutten og ikke har noe imot den, virker det ikke som om den har blitt fullstendig slettet fra kanon. Men hvis du vil at den andre slutten skal føles helt din, så kan den bli det. Slutten på Hades II hadde en ganske monumental oppgave å utføre, og selv om det første utkastet kanskje ikke falt i smak hos noen fans, viste Supergiant at de alltid er villige til å lytte ved å gjøre noen endringer.