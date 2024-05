Supergirl: Woman of Tomorrow har premiere sommeren 2026

Neste år er det endelig premiere på James Gunns Superman, som regnes som det virkelige startskuddet for Gunns og Peter Safrans nye DC-univers, selv om det teknisk sett allerede har smugstartet i år med mindre prosjekter. En av karakterene Superman forventes å møte i filmen er Supergirl, bekreftet spilt av Milly Alcock (House of the Dragon), og vi har lenge visst at hun også skal få sin egen film.

Nå er det bekreftet at filmen Supergirl: Woman of Tomorrow, basert på tegneserien fra 2022 med samme navn, får kinopremiere 26. juni 2026. Craig Gillespie (I, Tonya og Cruella) skal regissere, men detaljene er sparsomme. Tegneserieforlagets synopsis lyder imidlertid:

"Kara Zor-El har opplevd noen episke eventyr opp gjennom årene, men hun finner nå livet sitt uten mening eller formål. Her er hun, en ung kvinne som så planeten sin bli ødelagt og ble sendt til jorden for å beskytte en liten kusine som til slutt ikke trengte henne. Hva var meningen med det hele? Uansett hvor hun går, ser folk henne bare gjennom Supermanns berømmelse.

Akkurat når Supergirl tror hun har fått nok, forandrer alt seg. En fremmed jente oppsøker henne for et ondskapsfullt oppdrag. Hennes verden har blitt ødelagt, og de ansvarlige skurkene er fortsatt der ute. Hun vil ha hevn, og hvis Supergirl ikke hjelper henne, vil hun gjøre det selv, koste hva det koste vil. Nå drar en kryptonier, en hund og et sint, sønderknust barn ut i verdensrommet på en reise som vil ryste dem i grunnvollene."

Noe å se frem til, kanskje?

Takk til Deadline