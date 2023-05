Supergirl-skuespilleren sier at Henry Cavill elsker The Flash

HQ

The Flash-stjernen Sasha Calle avslørte nylig at hun snakket med tidligere Superman Henry Cavill og Melissa Benoist, som spilte Supergirl i CW-serien, for å be om råd og støtte da hun visste at hun skulle spille Supergirl i den kommende filmen.

Hun avslørte også at Henry Cavill tydeligvis allerede har sett The Flash og elsker den. I ukene før The Flash kommer på kino, har vi hørt at flere store navn er fans av filmen, deriblant Stephen King, Ed Boon og mange flere.

Cavill mistet dessverre rollen som Superman på grunn av de store omveltningene i DCEU. Da James Gunn og Peter Safran tok over den kreative kontrollen, ønsket de en yngre Superman til Superman Legacy i 2025.

The Flash har premiere 16. juni. Kommer du til å se den?