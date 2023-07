Superman: Legacy er ingen opprinnelseshistorie

HQ

Den kommende Superman: Legacy er en svært viktig film, ettersom den vil kickstarte det nye DC-universet når den har premiere i juli 2025. For å sikre at den lever opp til sitt fulle potensial, vil den bli regissert av James Gunn selv, som er meddirektør i DC Studios.

Selv om den er løst basert på tegneserien All-Star Superman (2005-2008), har James Gunn ved flere anledninger nevnt at den sannsynligvis ikke vil fortelle historien om hvordan Kal-El fra Krypton ble Superman. Da en fan spurte ham om dette på Bluesky Social, bestemte Gunn seg for å avgjøre dette en gang for alle og erklærte at hans Superman ikke kommer til å være en opprinnelseshistorie, men heller la oss møte Superman med en gang:

"Jeg tror vi har sett nok av hans opprinnelse på film for øyeblikket!"

Vi tror nok det er en riktig avgjørelse, men hva synes du?

I forrige uke ble det bekreftet at Superman skal spilles av David Corenswet, mens Rachel Brosnahan skal spille Lois Lane.