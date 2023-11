Superman: Legacy vil fortsatt ha premiere i juli 2025

HQ

Etter at streikene i Hollywood endelig er over, har vi sett at ulike produksjonsgiganter har justert lanseringsplanene sine betydelig for å ta høyde for nedetiden og månedene med produksjonspause. DC Studios co-boss, James Gunn, har nå gått ut på X for å bekrefte at en film som ikke kommer til å avstå fra premieredatoen, faktisk er Superman: Legacy.

Som vi nylig rapporterte , er filmen planlagt å starte innspillingen i mars 2024, og vil deretter, som Gunn bekrefter, ha premiere 11. juli 2025.

Animasjonsserien Creature Commandos blir startskuddet for denne nye epoken av DC Universe, men Superman: Legacy blir den første store filmen som får premiere som en del av den.