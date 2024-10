Superman vil ha sin "gode gutt" Krypto ved sin side i den kommende filmen

HQ

I tegneserienes verden har Supermanns hund Krypto eksistert siden 1955, og han har også vært med i TV-serier som Smallville og den animerte DC League of Super-Pets. Men ... i de større og mer prangende Superman live-action-filmene har Krypto vært fraværende.

Men det kommer til å endre seg neste år. Når Superman har premiere i juli, vil Krypto dukke opp. Dette har det gått rykter om flere ganger, og med tanke på at filmen er basert på tegneserien All-Star Superman (som inneholder Krypto) og at skaperen og DC-sjefen James Gunn er en kjent dyreforkjemper - er det kanskje ingen overraskelse at dette nå er blitt bekreftet.

Via Threads skriver Gunn at filmen Krypto er basert på en av hans redningshunder som kom fra forferdelige forhold og var en skikkelig bråkmaker i begynnelsen, men som i dag er en mer velstående "good boy". Han motiverer seg selv slik :

"Jeg husker at jeg tenkte: "Jøss, hvor vanskelig ville ikke livet vært hvis Ozu hadde hatt superkrefter?" - og dermed kom Krypto inn i manuset og endret historiens form på samme måte som Ozu endret livet mitt. Hva passer vel bedre enn AdoptaShelterDog-måneden for å debutere med den ikke fullt så snille gutten Krypto? Forresten er Ozu i dag, ganske ofte, en veldig snill gutt."

Gunns trådinnlegg inneholder også det første bildet av film-Krypto i en gjenskapt scene fra All Star Superman #6 (skapt av den skotske duoen Grant Morrison og Frank Quitely.