Supermann skal kjempe mot Brainiac i Man of Tomorrow

Det tok bare en måned etter premieren før det ble bekreftet at Superman ville få en oppfølger kalt Man of Tomorrow allerede i juli 2027. DCs filmsjef og regissør (og manusforfatter) James Gunn ferdigstilte manuset kort tid etter, og siden da har mange lurt på hvem som blir den neste skurken.

Vi har fått noen ledetråder som fikk mange fans til å finne ut av det på forhånd, men nå vet vi det med sikkerhet. The Wrap rapporterer at Brainiac vil gjøre sin filmdebut. Denne skurken samler inn byer (blant annet fra Supermanns hjemplanet Krypton) ved ganske enkelt å krympe dem - og trusselen er så stor at Supermann og Lex Luthor blir tvunget til å jobbe sammen.

Vi kan bare spekulere i hvordan de skal klare å bekjempe ham, og vi har ikke flere detaljer. Men med tanke på at det bare er 20 måneder igjen til premieren på Man of Tomorrow, vil castingen sannsynligvis begynne snart, så kanskje vi ikke trenger å vente for lenge med å finne ut hvem som skal spille Brainiac.