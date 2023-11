Supermann var for mørk for Jacob Elordi

HQ

Spørsmålet om hvem som skulle bli den neste Superman holdt all vår oppmerksomhet i noen måneder tidligere i år. Nå vet vi at David Corenswet skal spille Superman, og det virker som om det ikke er så mye mer å si om rollebesetningen.

I et nylig intervju med GQ avslørte imidlertid Jacob Elordi at han ble bedt om å prøvespille for rollen. "De ba meg om å lese for Superman", sa han. "Da sa jeg umiddelbart nei takk. Det er for mye. Det er for mørkt for meg.".

Elordi har for tiden en ganske solid indie-periode, med hovedroller i både Sofia Coppolas Priscilla og Emerald Fennels Saltburn. Men hva synes du? Ville han ha vært en god Supermann?