Supermann har en gjesteopptreden i Supergirl i sommer

Det var ingen enkel oppgave for David Corenswet å tre inn i superheltens sko og erstatte den elskede Henry Cavill som Supermann i den første filmen i Peter Safran og James Gunns fortsatt relativt nye DCU. Heldigvis gikk det bra, og filmen ble en ganske stor suksess, noe som fikk Warner til raskt å gi grønt lys for en oppfølger med tittelen Man of Tomorrow, som skal lanseres allerede neste år, bare to år etter premieren på Superman.

Regissør (og DC-filmsjef) James Gunn har imidlertid sagt at vi ikke trenger å vente til da for å se Superman igjen, uten å spesifisere hva han mente. De fleste gjettet nok at han siktet til Supergirl, som har premiere 26. juni, men vi har også Lanterns og Clayface, som begge skal lanseres til høsten, samt potensielt noe som kommer våren 2027.

Men nå har den offisielle Supergirl Instagram-kontoen avslørt at Superman faktisk vil gjøre en gjesteopptreden, selv om vi ikke vet omfanget av det ennå. Som vi vet, er Kal-El og Kara Zor-El fettere, og sistnevnte dukket allerede opp i Superman, så nå blir tjenesten returnert.

Dette betyr ikke nødvendigvis at Superman ikke vil dukke opp andre steder i DCU før Man of Tomorrow, men det er nok ikke noe vi bør regne med.