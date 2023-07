Supermarkedkjeden Tesco slutter å selge fysiske dataspill

HQ

Det er ingen hemmelighet at fysiske videospill er på vei ut. Folk går mer og mer over til det praktiske digitale utgivelseskonseptet, og på grunn av dette ser vi en nedgang i hvor mange videospill som kjøpes i eske rundt om i verden.

Tesco, en av de største supermarkedkjedene i Storbritannia, har kunngjort at de ikke lenger vil ha fysiske dataspill i hyllene i sine 2800 butikker. Tesco har uttalt at de vil fortsette å ha digitale poengkort (som V-Bucks og eShop-kreditt), men at det ikke lenger vil finnes esker med spill i butikkene.

Som Gamesindustry.biz rapporterer, skjer dette omtrent samtidig som GameStop har kunngjort at de trekker seg helt ut av Irland og legger ned alle de 35 butikkene de hadde i landet.

For å få en idé om hvorfor vi ser denne trenden, bemerker Gamesindustry også at til tross for at Diablo IV, Street Fighter 6, Final Fantasy XVI og F1 23 debuterte i Storbritannia i juni, var bare 18 % av disse spillene fysiske salg.