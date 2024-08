Supermassive Games setter frykten i verdensrommet med Directive 8020

Det er nesten to år siden The Dark Pictures avsluttet første halvdel av skrekkantologien med The Devil in Me, som tok oss med til en gjenskaping av Murder Hotel og USAs første seriemorder noensinne, H.H. Holmes. Vi har siden den gang visst at den narrative skrekkspillserien ville endre omgivelsene radikalt for sin neste del, og ta oss med ut i verdensrommet, men inntil i går visste vi ikke hvordan det ville se ut. Nå kan vi se med panikk på de første bildene av Directive 8020.

The Dark Pictures: Directive 8020 minner tydelig om John Carpenters Final Horizon og The Thing, og kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S i 2025. Vi antar at det vil bli utgitt rundt oktober, som vanlig for serien.