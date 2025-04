Supermassive Games skroter angivelig hemmelig Blade Runner-prosjekt

HQ

Ifølge en ny rapport, Supermassive Games, studioet bak Until Dawn og The Dark Picture Anthology, blant andre, har lagt ned utviklingen av et tidligere uanmeldt Blade Runner spill. Prosjektet skal ha vært på et svært tidlig utviklingsstadium, og årsaken skal være en kombinasjon av kreative uenigheter og en intern strategisk omprioritering.

Spillet var rettet mot en utgivelse sent i 2027 for PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC og den påståtte tiende generasjonen av Xbox og PlayStation også. Blade Runner: Time To Live som spillet ble kalt internt, ifølge Insider Gaming, ville ha vært et karakterfokusert actioneventyr der du tok på deg rollen som den eneste gjenværende Blade Runner. Rapporten sier :

"En overbevisende historie som blander de filosofiske temaene i Blade Runner med et kinetisk actioneventyrspill."

Supermassive selv har så langt ikke kommentert lekkasjen. Det er trist som faen hvis det er sant, og nå faller håpet i stedet på Annapurnas Blade Runner 2033: Labyrinth, som også er i faresonen etter at hele teamet forlot selskapet i fjor høst.