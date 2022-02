Supermassive ser ut til å jobbe på et spill ved navn The Quarry

HQ

Vi vet at Supermassive, studioet bak Until Dawn, hovedsakelig har det travelt med deres skrekkantologi The Dark Pictures i disse dager. Via en rekke lekkede varemerker kjenner vi allerede til tre hemmelige prosjekter i den serien, så allerede der har de masse arbeid foran seg.

Men det er visst ikke det eneste de jobber på. Ett rykte peker på at de jobber på en remake eller remaster av Until Dawn, men det er nå ytterligere bevis på at de også jobber på noe som heter The Quarry.

Som VGC skriver er det enda en varemerkelekkasje, og det innebærer at vi også har den offisielle logoen, som du kan se nedenfor. Videre hevder deres egne kilder at spillet utgis av 2K og at det utgis allerede senere i år.

Men hva kan det være?