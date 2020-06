Supersjeldent Pokémon-kort til salgs på Heritage Auctions nå

Du ser på Annonser

Om du samler på Pokémon-kort og føler du trenger et kort du virkelig kan skryte av, så tror vi at kortet på Heritage Auctions kan friste deg. Det handler om det japanske promokortet "Super Secret Battle No. 1 Trainer" med en PSA-score på Gem MT 10 (den beste man kan få), som i skrivende stund ligger på rundt 150 000 kroner - med tre uker igjen av auksjonen. Ifølge beskrivelsen er dette et av de mest sjeldne kortene i hele Pokémon Trading Card Game.

Det ble kun laget sju av disse kortene, som ble delt ut til japanske turneringsspillere i 1999. Bildet er tegnet av Hideki Kazama. Kunne du tenke deg å ha dette i samlingen din?