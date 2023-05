Supraland: Six Inches Under stealth lagt til for Game Pass

Det var bare noen få dager siden vi delte en liste over nye tillegg til Game Pass for andre halvdel av mai, men Xbox-teamet hadde tydeligvis et annet ess i ermet som Supraland: Six Inches Under har nå blitt lagt til abonnementstjenesten som en dag en utgivelse.

Som du kanskje allerede har funnet ut, er dette oppfølgeren til Supraland, og det har vært ute på PC siden i fjor. Men nå er dette Metroivania-eventyret tilgjengelig for både PlayStation og Xbox (og er inkludert i Game Pass), og vi har lanseringstraileren nedenfor hvis du vil vite mer om det.