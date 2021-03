SureFire GX3 HDD & SSD - Showcase & Giveaway!

SureFire er et spennende nytt varemerke som eies av Verbatim GmbH, spesielt rettet mot PC- og konsollentusiaster. I slutten av 2021 regner de med å ha 20 gaming-produkter lansert, hvilket inkluderer gaming-mus, headsets, hubs og andre ting. Men først ut er GX3 Gaming Hard Drive og eksterne GX3 Gaming SSD for lagring. Men hva gjør disse spesielle og hvordan kan du vinne en selv? Se videoen nedenfor og les mer så svarer vi på det.

Du ser på Annonser

Giveaway

For muligheten til å vinne en GX3 HDD eller GX3 SSD må du svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilket SureFire-produkt eller produktkategori er du mest spent på, og hvorfor?

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.